14 % زيادة في صادرات الشركات البرتغالية إلى الإمارات 2024

المصدر: دبي - البيان

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أكد فيتور بوكاس، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث، أن دبي تمثل وجهة رئيسة لنا للترويج لمنتجاتنا في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة وقوة شرائية، فباتت الإمارات مقصداً للأفراد فائقي الثراء الذين يتخذونها مكاناً للإقامة الدائمة، مشيراً إلى أن حجم صادرات الرابطة إلى الإمارات شهد زيادة بنسبة بلغت 14% في العام 2024، مقارنة بالعام الماضي.

وقال بوكاس، إن الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث، وهي الهيئة المعنية بقطاع الأثاث للبلد الواقع جنوب غربي قارة أوروبا، تشارك بمنتجات 20 شركة برتغالية للتصميم الداخلي في معرض الفنادق في دبي 2024 بمركز دبي التجاري العالمي، بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة في دولة الإمارات.

وبالتوازي مع المشاركة في المعرض، استقبل الجناح البرتغالي في اليوم الأول من المعرض فيرناندو دوراي دي بريتوا كونها فيجيرينهاس سفير جمهورية البرتغال لدى دولة الإمارات، والذي يأتي برفقة وفد وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية (AICEP)، الذي يمثله المهندس مانويل كوتو ميراندا.

وسيقام غداً الخميس مؤتمر في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، والذي سيضم جلسة نقاشية يتم فيه تبادل الآراء والأفكار بين الطلبة الشباب والخبراء، تحت عنوان «القرن الـ21: استخدام الخشب – من التحدي إلى الابتكار».

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