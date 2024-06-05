«إمباور»: القطاع السياحي في دبي يتبنى حلول تبريد صديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، أن القطاع السياحي في دبي يتبنى على نحو واسع حلول تبريد المناطق الصديقة للبيئة التي طورتها المؤسسة.

جاءت تأكيدات إمباور على هامش معرض الفنادق 2024 المنعقد في دبي بمشاركة 27 دولة تعرض أحدث التوجهات والتقنيات في مختلف مفاصل قطاع الضيافة على مستوى العالم. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة، وحضور أكثر من 10.000 زائر.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن المؤسسة تعمل عن قرب مع اللاعبين الفاعلين في قطاع الضيافة بدبي وتدعم توجهات المعرض، لاسيما فيما يتصل بأحدث التوجهات التي تشمل الحلول المستدامة والصديقة للبيئة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار أحمد بن شعفار، إلى أن النتائج الباهرة لنظام تبريد المناطق ومساهمته في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، يدعم النظام الذي تتبعه المنشآت الفندقية في دبي لاحتساب البصمة الكربونية، ما يعزز من رؤية الحكومة للوصول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تبني القطاع لأنظمة تبريد المناطق يعتبر شريكاً فاعلاً في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ولفت أحمد بن شعفار، إلى الشراكات القوية بين «إمباور» وقطاع الضيافة في دبي، حيث بلغت نسبة عدد الفنادق والشقق الفندقية التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة 21% في نهاية 2023، مقارنة بـ 19% في نهاية 2022 والتي بدورها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مع العلم بأن عدد المنشآت الفندقية في دبي بلغ 832 منشأة في نهاية مارس 2024.

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