مطاعم الإمارات تقود طفرة قطاع التوصيل إقليمياً

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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تقود المطاعم في الإمارات الطفرة في توصيل الطلبات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تهيمن سلاسل الوجبات السريعة على الساحة. وفي المطاعم الإماراتية تبلغ نسبة الطلبات التي تسلم للعملاء 89% من مجموع الوجبات والأطباق، وفق ما ذكر موقع آربيان بيزنس.

وكشفت دراسة، عن اتجاهات مثيرة للاهتمام خاصة بالمطبخ، أجراها مطعم «سيرفي» (Syrve) الشرق الأوسط، وشركة Admitad، عن ارتفاع الطلبات على المطبخ العربي في الصباح بنحو 71% من الطلبات، في حين أن العشاء هو نجم العرض في المطاعم الإيطالية والهندية.

وقادت المطاعم الإيطالية، الزيادة وقت العشاء بحصة هائلة تبلغ 85% من الطلبات، تليها المطاعم الهندية التي سجلت 43% من طلبات التوصيل خلال فترة الذروة من الساعة 8 مساءً إلى 11 مساءً.

ويحتل الكباب المركز الأول في توصيل المأكولات العربية في ساعات الذروة الصباحية. وأظهرت دراسة «سيرفي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و«أميتاد»، أن المطاعم المتخصصة في الوجبات السريعة بالشرق الأوسط تهيمن على قطاع طلبات التوصيل، حيث تسجل متوسط 600 ألف طلب سنوياً، وتحقق متوسط مبيعات يبلغ 126 مليون درهم، لكل سلسلة من سلاسل الوجبات السريعة.

وتلقت مطاعم الإمارات هذا العام، متوسط 228.740 طلباً سنوياً ومبيعات بقيمة 32 مليون درهم لكل مطعم، وفقاً لبيانات الدراسة. وجاء الارتفاع الكبير في توصيل الطعام في الربع الأول من 2024، عقب الأداء القوي لعام 2023 الذي سجل قفزة 6% في طلبات التوصيل وزيادة 5% في الإنفاق على الطلبات.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أنه رغم الارتفاع الكبير في الطلبات خلال وقت العشاء، إلا أن خدمة التوصيل لا تزال تشكل جزءاً أصغر من أعمال السلاسل الإيطالية والآسيوية، حيث تمثل 13% فقط من الطلبات.

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