تعاون بين «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ومنصة «تم» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» عن تعاونها مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، والتي تعمل تحت إشراف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي. وبموجب هذا التعاون، سيحظى مستخدمو «تم» بإمكانية الوصول المباشر إلى التقرير والتقييم الائتماني للأفراد بطريقة فورية وبكبسة زر من خلال تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية لمنصة «تم».

وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: تماشياً مع رؤية وتوجيهات حكومتنا الرشيدة، تواصل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مساعيها الرامية إلى تعزيز منظومة التكامل والربط مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وذلك للارتقاء بالخدمات التي تقدمها تلك الجهات. فمن باب تسهيل وتعزيز تجربة المتعاملين، يستطيع جميع الأفراد الموثقين الدخول على منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم) والحصول على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية عن طريق كبسة زر ودون الحاجة إلى تسجيل بياناتهم الشخصية لدى «الاتحاد للمعلومات الائتمانية».

وأضاف: إن هذا الربط الأول من نوعه مع جهة حكومية محلية عن طريق واجهات برمجة التطبيقات سيفتح آفاقاً جديدة للتعامل مع البيانات وتبادلها بين المنصات الحكومية.

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