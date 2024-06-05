«أبوظبي للتنمية» يستضيف ورشة عمل عن التمويل المناخي وتطوير المشاريع

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورشة عمل عن التمويل المناخي وتطوير المشاريع في صندوق أبوظبي للتنمية، شارك في الورشة خبراء من كلا المؤسستين لمناقشة مواضيع استراتيجية تتعلق بتمويل المناخ، ووضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، والاتجاهات الناشئة في هذا المجال.

وتم خلال الورشة تبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات التي ينتهجها الصندوق والبنك، كما سلطت الجلسات الضوء على الدروس المستفادة والنهج المبتكر في تمويل المناخ وتطوير المشاريع التنموية، وقدرة المشاركين في إعداد المشاريع وتنفيذها ومراقبتها، وسبل تعزيز الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: نساهم بشكل فعال من خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في تحقيق رؤية الإمارات لتعزيز الابتكار والازدهار والنمو المستدام، مشيراً إلى أن ورشة العمل تعد جزءاً من جهودنا لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والخضراء وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف: إن تبادل المعرفة والخبرات يسمح لنا بجعل مبادراتنا للتنمية أكثر كفاءة وتأثيراً في مجتمعات الدول النامية والتي هي بأمس الحاجة للمساعدة لتحقيق النمو المستدام.

من جانبه، أكد يوانجيانغ صن، القائم بأعمال رئيس مكتب مركز العمليات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تبادل المعرفة وتعزيز التعاون المشترك أمران ضروريان لدفع العمل المناخي المؤثر من خلال الجمع بين نقاط قوتنا وخبراتنا الجماعية، كما يمكننا معالجة التحديات التي تواجهها مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمناخ في البلدان الشريكة بشكل أفضل.

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