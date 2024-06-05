3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف السيولة، بما يعادل 54.9% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 419.95 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«دبي الإسلامي» بسيولة ناهزت 230.55 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4000 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 3985.97 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.18%.

وقاد سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 15 سهماً بالسوق، مرتفعاً 12.1%، وصعدت في سوق دبي أسهم أجيليتي للمخازن 6.4%، وإمباور 4%، وبنك السلام- البحرين 3.1%، وسالك 1.2%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8918.51 نقطة مرتفعاً 0.01% بنهاية جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 196.65 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 81.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 74.56 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 11.5%، وحياة للتأمين 7.5%، وبالمز الرياضية 6.6%، وريسبونس بلس القابضة 4.4%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 1.4 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 983.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و419.95 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 398.9 مليون سهم عبر تنفيذ 30.9 ألف صفقة.

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