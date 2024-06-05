22 % نمو أرباح «الإمارات ريت» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إكويتاتيفا» التي تدير صندوق «الإمارات ريت» عن نمو الأرباح التشغيلية للصندوق بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 12.3 مليون دولار خلال الربع الأول 2024.

وواصل صافي قيمة الأصول لصندوق «الإمارات ريت» تسجيل نمو قوي حيث ارتفع بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 525 مليون دولار، الأمر الذي انعكس في صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بلغ 1.64 دولار.

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا»: النتائج المالية تظهر الأداء القوي لصندوق «الإمارات ريت».

وتندرج هذه النتائج في إطار الاستراتيجية التي أطلقناها في يوليو 2023 والممتدة لـ 18 شهراً. إن الكثير من عقود الإيجار التي تم التوقيع عليها خلال فترة الركود الأخيرة التي تسببت بها جائحة «كوفيد-19» أصبحت على وشك التجديد الأمر الذي سيسهم في زيادة نمو إيرادات صندوق الاستثمار العقاري.

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