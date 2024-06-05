«طاقة» تشارك في صفقة تمويل مشروع بالسعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن مشاركتها في تحالف يضم كلاً من شركة «رؤية» العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، لاستكمال صفقة لتمويل مشروع «خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقل للمياه» في منطقة مكة المكرمة بالسعودية؛ حيث أكمل التحالف بنجاح كافة ترتيبات التمويل المتعلقة بهذا المشروع. ويأتي استكمال صفقة تمويل المشروع بعد توقيع الشركات الثلاث اتفاقيات مع الشركة السعودية لشراكات المياه.

وتمكن المشروع، الذي تصل قيمته ما يقارب 1.5 مليار درهم، من ضمان الحصول على تمويل بنسبة 82% من قيمته تقريباً، وذلك من مصارف محلية وعالمية. وتمتلك «طاقة» حصّة 35% في شركة المشروع، إضافة إلى حصة 50% في شركة التشغيل والصيانة، حيث ستقود «طاقة» أعمال التشغيل والصيانة.

وقال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»: إن استكمال صفقة تمويل المشروع هو إنجاز كبير لشركة «طاقة» وشركائها. وهذا المشروع يؤكد على التزامنا بدعم التنمية المستدامة في المنطقة، كما أنه يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع أعمالنا في مجال نقل وتوزيع المياه والكهرباء على الصعيد الدولي.

وكان قطاع أعمال النقل والتوزيع في «طاقة» قد حقق إنجازات ملحوظة على صعيد الشراكات الاستراتيجية خلال العام الماضي، مما ساهم بتعزيز المرونة ودفع النمو. ومع مواصلة «طاقة» توسيع حضورها وانتشارها مع إنشاء بنية تحتية ذكية جديدة في جميع أنحاء الإمارات، فقد أبرم قطاع أعمال النقل والتوزيع في الشركة عدداً من الشراكات واتفاقيات الاستثمار الدولية التي ستدعم نموّ أعمال «طاقة» على الصعيد الدولي في السنوات المقبلة.

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