إقبال كبير على جناح دبي خلال «جيتكس أفريقيا» بالمغرب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي الرقمية عن نجاح مشاركتها في معرض «جيتكس أفريقيا 2024» الذي اختتم فعالياته مؤخراً في مدينة مراكش المغربية. وشهد جناح دبي في المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الوفود الرسمية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في المغرب والقارة الإفريقية والعالم وكذلك عموم زوار المعرض، حيث أشاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية بالمستوى الذي وصلت إليه دبي خلال زيارته لجناحها واطلاعه على أحدث برامج ومشاريع وخطط الإمارة في مجال التحول الرقمي.

وبحضور رئيس الحكومة المغربية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ألقى حمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية الكلمة الرسمية لدولة الإمارات خلال افتتاح الدورة الثانية لمعرض جيتكس أفريقيا، والتي تحدث خلالها عن العلاقات الإماراتية المغربية العميقة، وفرص تعزيز الشراكة في مجال التحول الرقمي.

وقد ضم جناح دبي في المعرض 9 جهات هي دبي الرقمية، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي للاقتصاد والسياحة، والدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، و«دي بي ورلد».

من جهة أخرى، شارك وفد دبي الرقمية في عدد من ورش العمل والجلسات التي أقيمت بالتزامن مع المعرض، حيث شارك يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاءات في دبي الرقمية في جلسة حوارية ضمن منصة الذكاء الاصطناعي. كما شاركت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية بمؤسسة حكومة دبي الرقمية بجلسة حوارية على المنصة الرئيسة للمعرض، كما شاركت هند النعيمي في جلسة حوارية حول موضوع التشغيل البيني وذلك ضمن جناح المغرب.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: سعدنا بالحضور المتميز لدبي في معرض جيتكس أفريقيا، هذا الحدث الذي يكتسب زخماً متزايداً ويحظى باهتمام ومتابعة عالمية كبيرة، وقد تجلى هذا الزخم من خلال اهتمام زوار المعرض من وفود رسمية وأفراد بمنجزات دبي التي عُرضت على المنصة، والتي مثلت تجسيداً لرؤيتنا في تعزيز مكانة دبي معياراً عالمياً في مجال تطوير المدينة الرقمية. وكان حضورنا في المعرض مناسبة مهمة للتفاعل مع العديد من وفود الدول الشقيقة والصديقة والمهتمين بالتحول الرقمي من شتى أنحاء القارة السمراء والعالم كافة.

وأضاف: جيتكس أفريقيا يفتح الباب واسعاً أمام فرص الشراكة في المجال الرقمي، ولا سيما في تطوير الطاقات والمهارات البشرية، وإتاحة الفرصة أمامها لاكتساب المعرفة والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية وتبادل المعرفة والأفكار حول كيفية تسخيرها في التنمية المستدامة.

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