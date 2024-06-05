دبي تحتضن مؤتمراً عن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي 12 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إي آند إنتربرايز» عن تنظيم مؤتمر بعنوان «إطلاق الإمكانات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية» يوم 12 يونيو الجاري في دبي. ويمثل المؤتمر فرصة لقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين والمتخصّصين في مجال البيانات لمناقشة أحدث التطورات والاستراتيجيات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي للشركة: يهدف المؤتمر إلى توضيح دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية في عصر التطور التكنولوجي، حيث تساهم هذه التقنيات بشكلٍ محوري في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للأعمال وتعزيز النجاح المستقبلي للشركات.

إن هذا المؤتمر هو بمثابة منصة للقادة والمبتكرين من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات والعمل على تبني التقنيات التحويلية، بما يؤدي إلى استكشاف الفرص الجديدة وتحقيق التميز التشغيلي وتطوير الرؤى الاستراتيجية لتحقيق النمو والازدهار. وسيقدم المؤتمر أفكاراً وطروحات حول موضوعات مهمة، بما في ذلك استراتيجيات دمج مصادر البيانات المتباينة، وضمان سلامة البيانات وإدارتها في العصر الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات سلسلة الإمداد، إضافةً إلى التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والعديد من الجوانب الأخرى.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للبيانات والرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا والرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن علماء ومحللي البيانات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات.

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