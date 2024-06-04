أحمد بن سعيد يفتتح معرضي "الفنادق" و "إندكس" بمركز دبي التجاري العالمي

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، اليوم، معرض الفنادق في دبي، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعرض ومؤتمر إندكس 2024، الملتقى العالمي لقطاع التجهيزات والتصميم الداخلي، واللذين تتواصل فعالياتهما حتى الخميس 6 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع معرض الفنادق في دبي، عددا من المبتكرين وصناع القرار في القطاع والخبراء الدوليين لمناقشة أبرز التحديات التقنية والحلول المحتملة والممكنة، بهدف الارتقاء بمستقبل قطاعات الضيافة والترفيه والأغذية والمشروبات.

وناقش الخبراء، خلال جلسة حوارية بمعرض "الفنادق"، التأثيرات غير المباشرة لتأخر قطاع الضيافة في اعتماد الحلول التقنية الحديثة، فيما استعرض معرض ومؤتمر إندكس 2024 مجموعة من أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات لتلبية المتطلبات المتطورة في مجالات التصميم الداخلي، بما فيها الأثاث والمفروشات والأسطح والأرضيات والديكور وتجهيزات المطابخ والحمامات، بمشاركة أبرز الشركات العالمية.

واشتمل معرض "الفنادق" على عدد من الفعاليات أبرزها، قمة ووركسبيس، ومؤتمر الترفيه والعافية، ومعرض "كيدزسبيس".

وشهد مؤتمر الترفيه والعافية، مشاركة العديد من المتحدثين، الذين ناقشوا أحدث التوجهات في قطاع الترفيه بدول مجلس التعاون الخليجي، واتفقوا على ضرورة مواكبة الفنادق والمنتجعات للتوجهات الناشئة في ظل التطور المتسارع الذي تشهده دبي، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى إرساء بيئة أكثر خضرة.

وركزت قمة "ووركسبيس"، على حلول مساحات العمل والتصاميم الداخلية للمكاتب وتقنيات مساحات العمل، واتجاهات القطاع الحالية في ميادين التصاميم المتكاملة والاستدامة وإعادة ابتكار مساحات العمل المشتركة.

ولفت بن كوريجان المؤسس والمدير الإداري لشركة بلوهوس، إلى التحول الذي يشهده تصميم مساحة العمل والتركيز المتزايد على راحة المستخدمين وسهولة الاستخدام بدلاً من الشكل الخارجي.

وتطرّق إيان هيرد رئيس شؤون أماكن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى "إتش إس بي سي"، إلى ضرورة الاهتمام بإعادة ابتكار مساحات العمل المشتركة وغير المستخدمة.

وسلطت فاطمة الكعبي مديرة برامج لدى هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الضوء على الجوانب الاجتماعية لمساحات العمل، خاصة في ما يتعلّق بالصحة النفسية والتركيز على بيئات عمل داعمة للموظفين.

وجاء انعقاد فعالية "كيدزسبيس" كأحدث إضافات معرض "الفنادق في دبي"، حيث تناول المساحات الآمنة والمريحة التي يمكن للأطفال الرضع والأطفال الصغار حتى سن الثالثة العيش والنوم والتعلم واللعب فيها.

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