884.5 ألف ترخيص تجاري في الإمارات بنهاية مايو

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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سجل إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات أكثر من 884.5 ألف ترخيص بنهاية مايو الماضي.

وبحسب بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، فقد ارتفع إجمالي التراخيص التجارية المسجلة بحوالي 84.5 ألف ترخيص جديد منذ بداية العام، بنمو 10.5 %، مقارنة بإجمالي 800 ألف ترخيص نشط في نهاية 2023.

وأظهرت البيانات توسع التراخيص، مقابل تنوع أشكال إنشاء الشركات، فيما شمل نمو التراخيص كلا من الشركات الوطنية، سواء للفروع المختلفة ما بين الإمارات المختلفة ونمو تراخيص الأنشطة الأجنبية، بما يعكس مواصلة نشاط قطاع الأعمال بالدولة. ووفق التوزيع الجغرافي ، ظل قطاع الأعمال في دبي على تصدره نشاط بيئة الأعمال محلياً، مع ارتفاع عدد التراخيص التجارية المسجلة في الإمارة بنحو 60 ألف ترخيص أول 5 أشهر من العام، ليصلال إجمالي إلى 530 ألف ترخيص تجاري، تشكل 60 % من إجمالي عدد التراخيص المسجل بالدولة حتى نهاية مايو.

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