5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتعشت التعاملات العقارية في دبي، أمس، وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، أكثر من 5 مليارات درهم، عبر 1661 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1432 مبايعة بقيمة 4.5 مليارات درهم، منها 292 مبايعة لأراضٍ، و965 مبايعة لوحدات سكنية، و175 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت وادي الصفا 7، المبايعات في المناطق من حيث القيمة، بإجمالي 1.02 مليار درهم، عبر 151 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 5، بقيمة 729 مليون درهم، نتجت عن 177 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 475 مليون درهم، عبر 129 صفقة، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 37 صفقة، بقيمة 257 مليون درهم.

وشهد السوق تنفيذ مبايعة لشقة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا، ضمن مشروع «سيرينيا ليفينغ»، بقيمة 110 ملايين درهم، تبلغ مساحتها نحو 1748 متراً مربعاً. كما تم بيع شقتين سكنيتين على الخارطة في منطقة قناة دبي المائية، ضمن مشروع «كازا كنال»، قيمة كل منهما نحو 33.5 مليون درهم، وتبلغ مساحة كل منهما نحو 615 متراً مربعاً. وسجلت الرهون 342 مليون درهم، تمت عبر 171 معاملة، منها 36 رهناً لأرضٍ، و105 رهون لوحدات سكنية، و30 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 58 هبة بقيمة 166 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز