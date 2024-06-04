«المشرق» يصدر أدوات دين بـ 500 مليون دولار

المصدر: (لندن - رويترز)

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أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك المشرق المدرج في دبي، أصدر أدوات دين دائمة إضافية بقيمة 500 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لخمس سنوات ونصف السنة.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيتم تسعير أدوات الدين من الشريحة الأولى عند عائد 7.125 %، وهو أعلى من السعر الاسترشادي الأولي عند 7 % الذي تم الكشف عنه في وقت سابق للإصدار الذي اجتذب طلبات بأكثر من 2.3 مليار دولار. وأضافت الوثيقة، أنه سيتم تسعير أدوات الدين، التي سيتم توجيه عائداتها للأغراض العامة للمؤسسة.

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