غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البولندي لتعزيز الشراكات الاقتصادية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال البولندي، والذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الفرص المشتركة بين القطاع الخاص في دبي وبولندا ودعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي جاذبية دبي الاستثمارية للشركات والمستثمرين من بولندا، حيث بلغ عدد الشركات البولندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 339 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال البولندي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما ناقش سبل تعزيز التنسيق والتعاون وتنظيم فعاليات الأعمال، بالإضافة إلى اكتشاف الفرص وتبادل الخبرات والمعلومات.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يشكل تأسيس مجلس الأعمال البولندي إضافة جديدة لمجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، مما يعزز جهودنا لتحفيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع تطوير الشراكات المثمرة بين الشركات العاملة في دبي، وتعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية مع مجتمعات الأعمال العالمية».

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي.

ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس، حيث تشكل منصات مثالية للشركات للتواصل والتعاون وبناء الشراكات الاقتصادية. وتعمل غرفة تجارة دبي حالياً على زيادة عدد مجالس الأعمال في الإمارة، وذلك بهدف دعم توسع الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، وتوحيد صوت مجالس الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.

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