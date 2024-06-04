«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» تطلق منصة لتسهيل تسجيل المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» إطلاق منصتها الرقمية الجديدة لتسجيل المستثمرين الجدد في الإمارات. ومن خلال التنسيق مع البورصات المحلية، ستتيح المنصة الجديدة للمستثمرين إمكانية التسجيل من دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الانتظار في طوابير طويلة.

ويمكن الوصول إلى المنصة الرقمية في أي وقت ومن أي مكان، مما يضمن للمستثمرين إمكانية استكمال عملية التسجيل في الوقت الذي يناسبهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط عملية فتح حساب جديد للمستثمرين الأفراد من خلال تقليص فترات التسجيل والانتظار. وتم اتخاذ إجراءات أمنية متقدمة لضمان حماية جميع بيانات المتعاملين طوال هذه العملية.

وقال خالد كردية، المدير العام لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية: تلتزم شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بتسخير التطور التكنولوجي للارتقاء بتجربة المتعاملين وتبسيط خدماتها. ولأننا ندرك أن المتعاملين قد يواجهون صعوبة في بداية رحلتهم لدخول مجال الاستثمار، حرصنا على تطوير منصة التسجيل الرقمية الجديدة مع التركيز على توفير تجربة سهلة وفي متناول الجميع. ونثق بأن هذه الخطوة المهمة ستشجّع المزيد من الأفراد على خوض رحلتهم الاستثمارية من أجل مستقبلهم.

ومن جهته، قال خليفة رباع، المدير التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: ستوفر منصة التسجيل الرقمية الجديدة من شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية للمستثمرين إمكانية الوصول بسهولة إلى الأسواق المالية في الإمارات، ولا سيما مع نمو الطلب على الأسهم والاكتتابات الأولية في المنطقة.

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