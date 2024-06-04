13 % نمو قاعدة عملاء مدينة دبي للإنتاج التابعة لـ «تيكوم»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مدينة دبي للإنتاج، وجهة شركات الطباعة والتغليف والإنتاج، نمو قاعدة عملائها بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2024. وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة مدينة دبي للإنتاج في معرض «دروبا 2024»، المعرض التجاري العالمي المتخصص في قطاع الطباعة والرسومات الجرافيكية والذي يعقد منذ 8 مايو في مدينة دوسلدورف الألمانية ويستمر حتى 7 يونيو 2024.

وتواصل مدينة دبي للإنتاج التابعة لمجموعة تيكوم تحقيق النمو في ظلّ التوجّه العالمي المتزايد نحو البحث عن سُبُل فعّالة لتسريع وتيرة نمو قطاع الطباعة والإنتاج وإسهام بيئة الأعمال الحاضنة للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب أبرز المواهب العالمية إلى قطاع الأعمال المزدهر في الدولة.

وتضمّ مدينة دبي للإنتاج عدداً من المطابع وهي الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة لأبرز شركات القطاع، مثل «زيروكس»، وشركة حلول الطباعة الفلكسوغرافية القائمة في المملكة المتحدة «ريبرو فليكس 3»، و«داينا جراف»، الشركة الرائدة في توفير حلول الطباعة المبتكرة في الشرق الأوسط، و«إن ديجيتيك»، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع ما قبل الطباعة والإعلام والطباعة وإنتاج المحتوى الإبداعي.

وتوفر هذه الوجهة كذلك الوسائل والطرق التي تتيح دمج التقنيات التقليدية وبالتكنولوجيا الحديثة، عبر توفير بيئة داعمة للطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم الجرافيكي والخبراء المتخصّصين في مجال الإنتاج متعدّد الوسائط. وقد حقّقت مدينة دبي للإنتاج نمواً قوياً مدفوعاً بالطلب الكبير من العملاء، في ظلّ بلوغ حجم سوق الطباعة التجاري العالمي 494.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع توقّع شركة «جراند فيو ريسيرش» نمو هذا السوق بنسبة 3% سنوياً بين عامي 2024 - 2030.

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