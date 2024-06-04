24 % زيادة في إصدار بطاقات «ترافل كارد» من الأنصاري للصرافة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الأنصاري للصرافة، التابعة لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، عن تحقيق زيادة ملحوظة بلغت 24% في عدد بطاقات «ترافل كارد» متعددة العملات الصادرة، فضلاً عن زيادة بواقع 28% في قيمة معاملات تعبئة أرصدة البطاقات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو اللافت التزام الشركة بتوفير حلول مالية مبتكرة، ويتماشى مع المبادرات الوطنية للتحوّل الرقمي في دولة الإمارات.

وتُوفّر بطاقة «ترافل كارد» متعددة العملات بديلاً آمناً لحمل المبالغ النقدية خلال السفر، كما تُتيح للمسافرين إمكانية تعبئة رصيد بما يصل إلى 23 عملة مختلفة على البطاقة في آنٍ واحد، ما يجعلها خياراً مثالياً للمسافرين.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «يسرنا أن نشهد تنامي الإقبال على بطاقات «ترافل كارد» متعددة العملات. ويُعتبر هذا النمو ثمرة جهودنا المستمرّة في ابتكار حلول جديدة ومواكبة الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا. ونفخر بمساهمة حلولنا المالية الرقمية في دعم جهود دولة الإمارات التي تمضي قُدُماً في ترسيخ ريادتها كنموذجٍ يحتذى به في رَقمَنَة مختلف القطاعات».

كما يُعزى الارتفاع في إصدار بطاقات «ترافل كارد» إلى العديد من العوامل، مثل انتعاش قطاع السفر الدولي، وأسعار الصرف التنافسية، ونمو الطلب على الحلول الآمنة والمرنة للمدفوعات خلال السفر، ومبادرات التسويق الاستراتيجية التي تعتمدها الأنصاري للصرافة.

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