«ألف» تعلن اكتمال فيلا العرض في «حيان»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مجموعة «ألف» العقارية عن الانتهاء من بناء فيلا العرض في مشروع «حيان» السكني ومركز الاستقبال. تم الكشف عن فيلا العرض بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، كما كشف المطور العقاري عن بيع 100 % من القصور في المشروع الجديد.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: يسعدنا الإعلان عن الانتهاء من بناء فيلا العرض المنتظرة في حيان. نحن نعطي الأولوية لتسليم العقارات الاستثنائية في الوقت المحدد، ونعد السكان والمستثمرين بتجربة معيشية رائدة وفريدة.

وتابع: فيلا العرض هي شهادة على التزامنا الثابت بالتميز. هذا الإنجاز الجديد يدل على تفاني مجموعة ألف في تقديم مساحات معيشة استثنائية في مشروعها المجتمعي الشهير «قلب الشارقة الأخضر».

وأشار إلى أنه سيتم قريباً دعوة العملاء والوكلاء والشركاء لزيارة فيلا العرض والقيام بجولة داخلها والاطلاع على تفاصيلها. وتتألف فيلا العرض من طابقين، وتضم مساحة إجمالية قدرها 5884.84 قدماً مربعة. وتتميز الفيلا بخمس غرف نوم مصممة بشكل فريد وعلى درجة عالية من الرفاهية، كما تعد المكان المثالي للعائلات والمستثمرين الباحثين عن الراحة والرقي والتميز.

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