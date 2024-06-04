«كو لايف» تدخل السوق الآسيوية عبر هونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «كو لايف Colife» وهي شركة ناشئة لتأجير العقارات الذكية مقرها الإمارات، عن توسعها في السوق الآسيوية من خلال افتتاح مكتبها الجديد في هونغ كونغ.

ووفق بيان لـ«كو لايف»، فإن الشركة منذ 2022 توفر حلولاً مبتكرة لشراء وإدارة وتأجير العقارات في دبي، وتهدف الآن للتوسيع بشكل أكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك بعد افتتاحها لمقر آخر خلال العام الماضي في إسطنبول التركية.

ويشير بيان الشركة، إلى أن الأسواق الآسيوية تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة لنمو «كو لايف»، فبحلول 2028، تخطط المجموعة لإقامة وجود لها في 10 مدن رئيسية، والاستفادة من نهجها المبتكر لإعادة تعريف فرص المعيشة والاستثمار الحضري.

ووفق الرئيس التنفيذي للشركة إينارا موزافياروفا، فإن «كو لايف» خصصت نحو 350 ألف دولار لإطلاق منطقة جديدة، حيث تغطي هذه الميزانية بشكل أساسي إنشاء الشركة والتسويق المحلي ونفقات الفريق وتجديدات الشقق، مضيفة: «باستخدام هذه الموارد، يمكننا إطلاق 3 إلى 10 وحدات أولية، اعتماداً على تكلفة المنطقة». وأضافت: «خلال العام الأول، نستمر في الاستثمار بإجمالي حوالي 2 مليون دولار، هذا يكفي لمعرفة ما إذا كان النموذج يعمل في المنطقة».

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