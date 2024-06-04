«إمباور» تشرح آليات استخدام أنظمتها لتبريد المناطق مع الاستشاريين

المصدر: دبي - البيان

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اجتمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم مؤخراً، مع نخبة من الاستشاريين، بهدف إثراء معارفهم، واستعراض تقنياتها غير المسبوقة، وشرح ومناقشة آليات تطبيق تلك التقنيات والأنظمة العصرية للارتقاء بجودة خدمات تبريد المناطق المقدمة لمتعامليها.

وعرضت القيادات المهنية في «إمباور» خلال الاجتماع، نموذج عمل مستدام، طورته المؤسسة بخبرات وطنية وعالمية، وناقشت مع الاستشاريين العديد من الأفكار والتحديات والفرص التي اختبرتها واكتشفتها المؤسسة طيلة الأعوام الماضية، والاستحقاقات التي واجهتها عند خططها الاستباقية في الاستثمار بالتقنيات الحديثة، لضمان بناء منظومة متكاملة، وسلسلة متكاملة وموثوقة ومستدامة في كل مراحل تبريد المناطق، وصولاً إلى تقديم خدمات بمعايير تفوق نظيرتها العالمية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «ملتزمون بالبحث والتطوير في كل ما يتصل بعمليات تبريد المناطق، ولا ندخر سبيلاً أو جهداً أو وقتاً في توظيف الابتكارات المعاصرة، بهدف المساهمة الفاعلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، فضلاً عن مواصلة تقديم خدمات بجودة مرموقة للمتعاملين من السكان أو المطورين وملاك المنشآت».

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