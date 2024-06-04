«إيليفجن» تطلق عملياتها في لندن انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إيليفجن، المتخصصة في حلول الإعلام الرقمي الخارجي، عن توسعها الدولي إلى المملكة المتحدة. وتعتزم الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إعادة تعريف هذا المجال عبر توفير شاشات الإعلانات الرقمية في المصاعد داخل العقارات السكنية لأول مرة في المملكة المتحدة، ومع وضع لافتات على 93 مبنى، 63 منها قيد التشغيل، و30 مبنى آخر قيد التركيب، ومئات المباني قيد التنفيذ.

وقال نيال سلام، الرئيس التنفيذي لشركة إيليفجن: «تمثل رحلتنا التي تبدأ من قلب دولة الإمارات، وصولاً إلى المجتمعات السكنية المزدهرة في لندن، خطوة كبيرة في التزامنا بتقديم حلول إعلامية عالمية المستوى، ومن خلال إطلاقها في لندن، تستعد شركة إيليفجن، الشركة الرائدة في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية، لإعادة تعريف هذا المشهد في المنطقة أيضاً، ويأتي هذا التوسع في وقت حيوي، حيث يواصل قطاع الإعلانات الرقمية الخارجية نموه الفريد في المملكة المتحدة، حيث زداد معدل الإنفاق الإجمالي 12.5 %، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 841 مليون جنيه إسترليني في عام 2023».

وقال جيمي بول، المدير العام المعين حديثاً في المملكة المتحدة: «تعد المملكة المتحدة سوقاً حيوياً، يتزايد الإقبال عليه في حلول الاتصالات الإعلامية المتقدمة، وما يجعلنا رائدين هو نهج إيليفجن في الإعلانات الرقمية الخارجية، إلى جانب التزامنا بالاتصالات الفعالة مع السكان، نتطلع إلى عقد شراكات مجدية».

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