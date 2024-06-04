برنامج «المستثمر الصغير» ينطلق رسمياً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، ومؤسسة صندوق المعرفة، عن الإطلاق الرسمي لبرنامج «المستثمر الصغير» الذي أُعلن عنه في فبراير من هذا العام، ويعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

واستضافت مؤسسة صندوق المعرفة، ورشة عمل افتتاحية لانطلاق برنامج «المستثمر الصغير»، بمشاركة ممثلين من الصكوك الوطنية ومؤسسة صندوق المعرفة، إلى جانب معلمين ومدراء المدارس المشاركة.

وأكدت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، على أهمية برنامج «المستثمر الصغير»، مشيرة إلى أن التعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة المالية بين الأطفال، ويتماشى مع رؤية الحكومة لجعل دبي أحد المراكز التعليمية الرائدة في المنطقة. وقالت عهود العجلة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمبادرات التعليمية في مؤسسة صندوق المعرفة: «تعد ورشة العمل الافتتاحية مهمة لضمان الإطلاق الفعال للبرنامج المخطط له للعام الدراسي المقبل».

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