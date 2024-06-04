عمومية «منازل» تقر زيادة رأس المال إلى 3.12 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – البيان

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أقرت الجمعية العمومية لشركة منازل العقارية، أمس، تعديل المادة 7 في النظام الأساسي في رأس مال الشركة لرفع رأس المال من 2.6 مليار درهم إلى 3.12 مليارات درهم بزيادة 520 مليون درهم، عن طريق إصدار أسهم خزينة جديدة نقدية على رأس المال وبقيمة اسمية قدرها درهم واحد على أن يتم طرحها على مساهمي الشركة الحاليين ومستثمرين خارجيين.

كما تمت الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2023، وكذلك عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ذاتها.

وقالت الشركة إنها ستستخدم كامل زيادة رأس المال في بناء أراضي الشركة في مدينة محمد بن زايد وتخصيص كامل المشروع للتأجير السنوي مما يؤمن دخلاً ثابتاً ما يقارب 350 مليون درهم سنوياً من الإيجارات.

وأضافت إن زيادة رأس المال تهدف أيضاً إلى توزيع أرباح سنوية مستدامة، وتحقيق سيولة مستمرة لتغطية المدفوعات، وزيادة محفظة الشركة العقارية لتوليد إجمالي دخل سنوي يفوق 500 مليون من ضمنها المول والمحطة والمحال والشقق.

وأشارت إلى أنها تهدف كذلك إلى تخفيض نسبة الدين إلى إجمالي حقوق الملكية في الشركة من 50% إلى 10% بعد إنجاز المشروع، فضلاً عن ارتفاع قيمة الأصول بعد انتهاء المشروع من 5 مليارات إلى 10 مليارات درهم.

ونوهت شركة «منازل» العقارية إلى أن الهدف من زيادة رأسمال في الشركة هو تأثر السهم إيجاباً مع ارتفاع قيمة الأصول والتوزيعات السنوية وتركيز أصول الشركة على الإيرادات السنوية.

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