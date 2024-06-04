سوق دبي يسجل أعلى وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، في أولى جلسات شهر يونيو، إذ صعد مؤشر السوق بنسبة 0.38% أو ما يعادل 15.10 نقطة، وهو أعلى وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع، مسجلاً مستوى 3993.03 نقطة، مدعوماً بمكاسب البنوك وأسهم قطاعات المالية والصناعة والسلع الاستهلاكية. وقاد سهم «دبي التجاري» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 6.5% ليغلق عند 6.40 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ82.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ55.65 مليون درهم مرتفعاً 0.97% ليغلق عند 15.7 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم العربية للطيران 4.8%، وبنك السلام- البحرين 3.7%، ودريك آند سكل 2.6%، والإمارات ريم للاستثمار 2.1%.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى مستوى 8917.61 نقطة، مرتفعاً بـ0.62% في جلسة أمس، ليربح السوق نحو 15 مليار درهم. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 196.6 مليون درهم، تلاه «إي آند» جاذباً 74.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 70.7 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.6%، ورأس الخيمة للأسمنت 5.6%، وأدنوك للإمداد 4.2%، وألفا ظبي القابضة 3.13%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 979 مليون درهم في سوق أبوظبي، و302.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 396.95 مليون سهم عبر تنفيذ 27 ألف صفقة.

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