الشارقة تبحث تعزيز الروابط الاقتصادية مع بكين

المصدر: بكين - وام

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بحث وفد من الشارقة، يضم ممثلي 18 دائرة ومؤسسة، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأكاديمية مع العاصمة الصينية بكين، عبر سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، بقيادة دائرة العلاقات الحكومية.



جاء ذلك خلال زيارة رسمية للوفد لجمهورية الصين الشعبية، تستمر حتى 8 يونيو الجاري، وتشمل ثلاثاً من كبرى المدن الصينية، وهي العاصمة بكين، ومقاطعة شاندونغ وشنغهاي، بهدف تعزيز العلاقات الحكومية، وبحث سبل التعاون والعمل المشترك في القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية، إلى جانب ترسيخ الروابط الثنائية في مجال التعليم والصحة والرياضة والتكنولوجيا والابتكار.



وناقش الوفد خلال الزيارة، التعاون المشترك مع كبار المسؤولين من مختلف الهيئات في العاصمة الصينية، ومن ثم توجه إلى محطته الثانية في مقاطعة شاندونغ، التي تمثل ملتقى الطرق التجارية القديمة والحديثة في الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الجهات الصينية المعنية.



وأكد الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، أن جهود الدائرة خلال رئاسة وفد الشارقة إلى الصين، تجسد التزامها بتحقيق رؤية الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ العلاقات الحكومية والروابط الوثيقة التي تجمع الإمارة بدول آسيا، لا سيما الصين، وتعزيز التعاون في جميع القطاعات والمجالات، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، إلى جانب استعراض المقومات الاستراتيجية للشارقة، ومكانتها الرائدة في تمثيل الحضارة العربية، وإنجازاتها ومساهمتها المحورية في تنشيط الحراك والتبادل العلمي والمعرفي والاقتصادي والثقافي على الصعيد العالمي.



شمل برنامج الزيارة عدداً من الاجتماعات لرؤساء ومديري الدوائر والهيئات التي تمثّل الشارقة في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال والاستثمار، مع نظرائهم الصينيين، بمشاركة كلٍّ من سعادة حمد علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعمر الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول، وعلي محمد النقبي الرئيس التنفيذي لـ «وقاية» التابعة لـ «مجموعة بيئة»، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).



ومن أبرز اللقاءات التي عقدها وفد الإمارة المشارك في الزيارة، لقاء مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بحضور ممثلي غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات، وجرى خلاله بحث سبل تعزيز الروابط التجارية بين الشارقة والصين، إضافة إلى الاجتماع مع شركة «شاومي»، أعقب ذلك زيارة لمركز أبحاث هواوي بكين التابع لشركة هواوي.



وتضمن البرنامج اجتماعاً ضم رئيس الوفد، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، و«بان آسيا كابيتال»، لمناقشة آفاق التعاون في قطاع الأعمال والاستثمار بين الجانبين.



وعلى صعيد الثقافة والسياحة والتراث، شارك سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وعائشة راشد ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، ومروة عبيد العقروبي المدير التنفيذي لبيت الحكمة، في اجتماع مع ممثلي الإدارة الوطنية الصينية للتراث الثقافي، لبحث سبل ترسيخ الروابط الثقافية التي تجمع الشارقة والصين، بحضور لي كون مدير إدارة التراث الثقافي الوطني، أمين متحف القصر ووانغ شياو دونغ. وزار الوفد العديد من المؤسسات الثقافية الصينية، منها المتحف الوطني للفنون في الصين، والإدارة الوطنية للتراث الثقافي، وقاعة معرض التخطيط في بكين، والأكاديمية المركزية للفنون الجميلة والمتحف الوطني للفنون في الصين.



وفي قطاعات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، شارك عبد العزيز إبراهيم الملا تنفيذي تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة خولة النجار أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربية بجامعة الشارقة، والدكتور عبد الرحمن الياسي مدير ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وخالد الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات في زيارات ميدانية إلى جامعة بكين، وجامعة تسنغوا، والمركز الصيني سونج تشينغ لينغ للعلوم والثقافة والشباب.



وفي إطار تعزيز التعاون بالمجال الصحي، عقد لقاء جمع رئيس الوفد الشيخ فاهم القاسمي، وسعادة الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري، والدكتور عبد العزيز النومان المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مع ممثلي اللجنة الوطنية للصحة في الصين.



تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون والعمل المشترك.



وجرى عقد اجتماعين منفصلين مع ممثلي شركة فوسون الدولية، وشركة سينوفارم، أعقبها زيارة لمركز العلوم الصحية بجامعة بكين، علاوة على اجتماع ضم رئيس الوفد، الشيخ فاهم القاسمي، ومحمد راشد الشريف مساعد مدير الإدارة التجارية في مطار الشارقة الدولي، مع سعادة مياو تشين نائب مدير إدارة الطيران المدني في الصين، وعدد من ممثلي خطوط الطيران الصيني وطيران شرق الصين، لبحث سبل دعم تطوير العلاقات المشتركة في مجال الطيران، أتبعه اجتماع لرئيس الوفد مع شان تشيوان نائب مدير «مجموعة الصين للسياحة»، لمناقشة فرص تسهيل الشراكات والتعاون في قطاع السياحة بين الجانبين، تلته زيارة لممثلي مطار الشارقة الدولي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى مطار بكين داشينغ الدولي.



وتضمن البرنامج زيارة سور الصين العظيم، والمدينة المحرمة، ومتحف القصر الإمبراطوري، الذي يضم حوالي مليون قطعة من التحف الفنية النادرة.

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