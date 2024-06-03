«إي دي إس إس» تصبح عضو تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصبحت شركة «إي دي إس إس» للخدمات المالية عضو تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتتيح الوصول إلى الأسهم المدرجة محلياً.

وتوفر «إي دي إس إس» لعملائها القدرة على التداول في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، والتي تشمل الأسهم العالمية والإقليمية، والعملات الأجنبية، والمعادن، والمؤشرات العالمية، والسلع، والعملات المشفرة. ومن خلال هذه المحفظة الواسعة فإنها تمكّن عملاءها من إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في الأسواق العالمية.

وقبل انضمام الشركة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، قامت «إي دي إس إس» بالحصول على تراخيص جديدة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لتشمل أربعة من تراخيصها الخمسة من الفئة 1، مما يجعلها عضو تداول في سوق الأسهم وعضو تداول وتقاص للمشتقات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمود المحمود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: بصفتنا شركة وساطة محلية مقرها الرئيسي في أبوظبي، يسعدنا إضافة الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى منصة التداول الخاصة بنا. في السنوات الأخيرة، صُنفت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من بين الأفضل أداءً والأكثر نشاطاً في الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق العالمية، مما يتيح فرصاً جديدة لعملائنا لتنويع محافظهم الاستثمارية على نطاقٍ أوسع.

وأضاف: «إن انضمامنا إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كعضو تداول سيدعم استراتيجياتنا الرامية لتوسيع نطاق منتجاتنا لعملائنا، في الوقت الذي نواصل فيه توظيف التقنيات المتطورة، وتلبية الاحتياجات المتقدمة لعملائنا من خلال تقديم منتجات وخدمات أكثر تخصيصاً».



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