«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تتعاون مع الدانوب لدعم الكوادر الوطنية في الأسواق

المصدر: دبي – البيان

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وقعت مجموعة الدانوب الرائدة في الشرق الأول، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدمجة مع دائرة التنمية الاقتصادية والمكلفة بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون سعياً لتوسيع قاعدة العملاء، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة في السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية. أقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة دانوب العقارية في دبي بحضور رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، وعبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورأفت رضوان وهبة مدير إدارة تطوير الشركات لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «هذه الشراكة مع مجموعة الدانوب خطوة كبيرة ومهمة نحو توسيع نطاق الفرص المتاحة في السوق لأعضائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال ربطهم بالعملاء من القطاع الخاص وتيسير عملية تقديم العطاءات، فإننا نخلق منظومة تدعم المنافسة والابتكار والنمو على المدى الطويل».

وقال رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم نمو وتطوير الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث تعد دبي مركزاً متميزاً لتوفير الفرص، وتُعد هذه الاتفاقية بمثابة تعهد بالتزامنا المستمر بدعم ورعاية مجتمع الأعمال التجارية والمساهمة في النمو الاقتصادي في دبي. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ وأشكر عبد الباسط الجناحي».

توسيع نطاق الفرص المتاحة في السوق

تستهدف هذه الشراكة الاستراتيجية جذب العملاء من القطاع الخاص من مختلف الصناعات، مما يوفر للأعضاء والموردين المدرجين كشركات صغيرة ومتوسطة في دبي مجموعة واسعة من فرص تقديم العطاءات. ومن خلال تضمين العملاء من القطاع الخاص، يفتح البرنامج آفاقاً جديدة للنمو وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية على الوصول إلى السوق، ويدعم التنمية الاقتصادية في دبي.

تعزيز المنافسة

تسعى الاتفاقية إلى زيادة عدد العملاء المشاركين في البرنامج، وتعزيز المنافسة الصحية بين الموردين التابعين للأعضاء. ومن شأن هذه البيئة التنافسية أن تعمل على تشجيع الابتكار وتحسين الجودة وتعزيز الكفاءة، مما يضمن قدرة الأعضاء المدرجين كشركات صغيرة ومتوسطة في دبي على تقديم منتجات وخدمات متميزة لتلبية متطلبات السوق.

تيسير عملية تقديم العطاءات

أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو تيسير عملية تقديم العطاءات للعملاء من القطاع الخاص. وسيعمل البرنامج على تيسير عملية تقديم العطاءات وتقييم عروض الموردين، مما يسهل على العملاء من القطاع الخاص التواصل مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد التعاون أعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم المتطلبات والمعايير الفريدة للعملاء من القطاع الخاص والامتثال لها، مما يسهل المعاملات والشراكات، ويساعد على تنفيذها بشكل أكثر سلاسة.

تعزيز الشراكات والتعاون

ستركز الشراكة أيضاً على تعزيز التعاون بين أعضاء مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي والعملاء من القطاع الخاص. فمن خلال تيسير فرص التواصل، يشجع البرنامج على تكوين رابطات أعمال طويلة الأمد، سعياً لتحقيق النمو المتبادل والنجاح. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى الوصول إلى حلول مبتكرة وممارسات تجارية مستدامة، مما يعود بالنفع على منظومة الأعمال الأكبر في دبي.

ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية عن طريق مبادرات مثل هذه المبادرة، تساعد مجموعة الدانوب على خلق منظومة أعمال مزدهرة تعزز النمو والابتكار والاستدامة.

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