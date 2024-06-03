«ستاندرد آند بورز» تمنح مصرف الإمارات للتنمية أعلى تصنيف ائتماني في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA» من «AA-» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، وبذلك يحقق المصرف إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، إذ أصبح أول مؤسسة مالية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تنال هذا التصنيف المرموق الذي يعد الأعلى من نوعه في المنطقة.

ويبرز القرار الذي أعلنته وكالة التصنيف العالمية القدرات الكبيرة لتحقيق المهام الاستراتيجية التي يعمل المصرف على تحقيقها والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في دولة الإمارات، كما يتزامن القرار مع معدلات النمو القوية التي يحققها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة قبل ثلاث سنوات.

وأظهرت وكالة التصنيف الائتماني قوة بيان الأخطار المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في دولة الإمارات، والتركيز الاستراتيجي للمصرف على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لتحفيز مسار التحول الاقتصادي في الإمارات.

محطة مهمة

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن رفع التصنيف الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية يشكل محطة مهمة للقطاع المصرفي في الإمارات، ودليلاً ملموساً على نجاح الدولة في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وقال: في ظل الدعم المتواصل والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الإمارات، يواصل المصرف التزامه تحقيق أهدافه الاستراتيجية، محافظاً على مكانته مُحفّزاً للنمو الاقتصادي وأحد المحركات المالية الرئيسة لتحقيق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.

وأضاف: يؤكد هذا الإنجاز الثقة الراسخة بقدرة مصرف الإمارات للتنمية على تحقيق رسالته ونهجه الاستراتيجي في تقديم وإدارة التمويل التنموي، كما يعزز دوره المحوري في إعادة تشكيل المشهد الصناعي الوطني مع الإسهام في تعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني والارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً.

أولوية

قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: بالتركيز على إعطاء الأثر الاقتصادي الأولوية عبر قطاعات التنمية ذات الأولوية وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، يضاعف المصرف فرص تحقيق النجاح طويل الأمد والارتفاع السريع في معدلات النمو الائتماني.

وأضاف: يعد رفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى «AA» شهادة على تميز نهجنا في التمويل طويل الأمد للمشروعات، كما يؤكد الدور الاستراتيجي للمصرف مؤسسة مالية رائدة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المبتكرة التي تعزز ثقة متعاملي المصرف وتدعم طموحاتهم التجارية، كما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وتابع: يعد هذا التصنيف الائتماني العالي إضافة جديدة لسجل المصرف الحافل بالنجاح، ويؤكد أن مصرف الإمارات للتنمية في المسار الصحيح ليصبح نموذجاً ملهماً للمصارف التنموية في المنطقة، كما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية بما يتماشى مع رؤية الإمارات وأهدافها للتنمية المستدامة.

وركز مصرف الإمارات للتنمية، منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل من سنة 2021 وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات، على تمويل الشركات العاملة في خمسة قطاعات ذات أولوية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية في الإمارات، والتي تشمل الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، كما وصل مجمل تمويلات المصرف إلى حجم غير مسبوق بلغ 11.3 مليار درهم حتى اليوم.

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