اختتام «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، دورتها الحالية بنجاح، حيث توافد الآلاف من المتسوقين إلى المتاجر ومراكز التسوق المفضلة لديهم للاستفادة من الأسعار المخفضة التي وصلت إلى 90 % حيث قدمت أكثر من 500 علامة تجارية و2000 متجر مشارك، عروضاً ترويجية مذهلة خلال عطلة نهاية الأسبوع من 31 مايو وحتى 2 يونيو 2024.

وقدمت المتاجر والعلامات التجارية المشاركة تخفيضات رائعة على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل أسماء أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الحصرية، ومكافآت الاسترداد النقدي، والتي مكّنت المتسوقين من الحصول على هدايا العيد والأزياء المفضلة ومستلزمات التجميل، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية وملابس الأطفال وغيرها الكثير.

تجارب استثنائية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تمثل فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» فرصة مثالية لشركائنا في قطاع التجزئة لتقديم عروض ترويجية مميزة على مجموعة كبيرة من المنتجات. ويعد نجاح هذه الدورة، التي كان لها أثر كبير على مبيعات التجزئة للعلامات التجارية ووجهات التسوق المشاركة، بمثابة دليل واضح على التعاون المشترك والعلاقات القوية مع شركائنا، والتي تمكننا من تقديم تجارب استثنائية لسكان وزوار الإمارة. ومن خلال فعاليات مثل 3 أيام من التخفيضات الكبرى، ومهرجانات ومواسم التسوق الأخرى التي ننظمها على مدار العام، سنواصل التزامنا بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع التجزئة، وتقديم قيمة استثنائية للجميع، واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

عروض حصرية

من جهتها، قالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: تلعب فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» دوراً مهماً ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، مما يوفر فرصة كبيرة لتنشيط السوق من خلال جذب المزيد من الزوار والمتسوقين. وشهد ميركاتو وتاون سنتر جميرا هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزائرين والمبيعات عبر جميع المتاجر المشاركة. ويسعدنا أن نشارك مرةً أخرى في هذه الفعالية التي نالت استحساناً كبيراً، حيث نجحت التخفيضات التي تم تقديمها داخل وجهات ومراكز التسوق في جذب المزيد من المتسوقين وتحفيزهم على الاستفادة من هذه العروض الترويجية الحصرية.

ركيزة أساسية

ومن ناحيته قال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: شاركت مراكز التسوّق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم مرّة جديدة في فعاليّات «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بين 31 مايو و2 يونيو. ويُشكّل الحدث ركيزة أساسيّة على روزنامة التسوّق في دبي، ونحن مُلتزمون بدعم المبادرات التي تُطلقها حكومتنا الرشيدة بهدف دفع العجلة الاقتصادية وتعزيز العروض والخصومات وثقافة التسوّق في دبي. وكما جرت العادة، لمسنا حركة ملحوظة ونجاحاً لافتاً في مراكز التسوّق التابعة لنا، بحيث استفاد العملاء بالكامل من الخصومات المدهشة التي وصلت إلى 90 في المئة على العديد من العلامات التجارية، ووصلت حركة التسوّق إلى ذروتها في الأيّام المؤدّية إلى عطلة عيد الأضحى المبارك. وسنواصل المشاركة في تجارب التسوّق الاستثنائية التي تشهدها الإمارة.

طلب متنامٍ

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في دولة الإمارات لدى الفطيم العقارية: يسرنا الاحتفال بنجاح فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي أقيمت في مراكزنا التجارية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وسلطت دورة هذا العام من الفعالية الضوء على الطلب المتنامي على التخفيضات، والتي تجلت بالارتفاع الملحوظ في عدد الزوار وزيادة مبيعات التجزئة. ويؤكد ذلك أهمية هذه الفترات من التخفيضات بالنسبة للجهات المعنية والمتسوقين على حد سواء. وتشير توجهات القطاع باستمرار إلى أهمية هذه الحملات في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والارتقاء بأداء مختلف القطاعات، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. ونلتزم في الفطيم العقارية بمواصلة هذه المبادرات المجزية، وترسيخ مكانة مراكزنا التجارية بوصفها وجهات نمط حياة رائدة لتجارب التسوق رفيعة المستوى.

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