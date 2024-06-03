إقبال كبير في ختام تخفيضات دبي الكبرى

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد اليوم الأخير من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في مراكز التسوق بالإمارة، إقبالاً كبيراً من جانب المتسوقين لشراء هدايا عيد الأضحى وتحقيق أقصى استفادة من الخصومات الكبيرة، حيث أمكن الحصول على منتجات بأسعار مخفضة وصلت إلى 90 % على مجموعة من أشهر العلامات التجارية المعروضة داخل متاجر التجزئة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

وشارك في الفعالية 500 علامة تجارية محلية وعالمية رائدة داخل أكثر من 2000 متجر في دبي، حيث تمكن المتسوقون من الاستفادة من التخفيضات الحصرية والعروض الترويجية الهائلة ومكافآت الاسترداد النقدي الرائعة التي قدمتها مجموعة من أشهر العلامات التجارية مثل أرماني إكستشينج، وباث آند بودي وركس، وبلومينغديلز، وبوردرز، وشارلوت تيلبوري، وشاتلز اند مور، وكلاركس، وكونفيرس، وكريت اند باريل، وداماس، ودانوب هوم، ودبنهامز، وإي ماكس، وغيرها. وشملت وجهات ومراكز التسوق المشاركة في الفعالية، ممشى الخوانيج، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك.

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