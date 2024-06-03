مليارا درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال الربع الأول

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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بلغت مبيعات سوق دبي الحرة، خلال الربع الأول 2.04 مليار درهم بنمو 2.34% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة الذي أكد لـ«البيان»، أن نشاط حركة السفر عبر مطار دبي انعكس بشكل إيجابي على نمو حجم المبيعات منذ بداية العام، والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات مع نهاية 2024، مقارنة مع 7.8 مليارات حجم المبيعات بنهاية 2023، في ظل الزيادة المتسارعة في أعداد المسافرين.

وقال صلاح تهلك: «تأتي العطور دائماً في صدارة المبيعات، بالإضافة إلى المجوهرات والإلكترونيات وغيرها»، مشيراً إلى أن سوق دبي الحرة تحرص على استقطاب أرقى العلامات التجارية العالمية لتلبية رغبات المسافرين.

وأضاف أن النمو في حجم مبيعات السوق الحرة خلال الفترة الماضية يأتي بالتوازي مع نمو أعداد المسافرين عبر المطار، وزيادة شركات الطيران العاملة من مطار دبي، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة، التي تنفذها سوق دبي الحرة في تجربة التسوق والتوسع في مجموعة المنتجات والعروض الترويجية المبتكرة.

وأوضح أن الأهداف الرئيسية ترتكز على توفير خدمـة عملاء متميزة على مستوى عالمي، وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة.

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