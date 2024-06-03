عروض القطاع الفندقي في رأس الخيمة تنعش الموسم الصيفي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشف القطاع الفندقي في رأس الخيمة، عن إطلاق مجموعة شاملة من العروض والتخفيضات الخاصة بالموسم الصيفي، والتي تقدمها العديد من الوجهات الفريدة للتمتع بما تقدمه من تجارب الضيافة الفاخرة والاسترخاء على شواطئها الجميلة واستكشاف وجهات المغامرات المثيرة. وسيحظى الزوار بعروض رائعة على الإقامات الفندقية الفاخرة والتجارب العائلية مع خصومات استثنائية للاستمتاع بأروع الأوقات في أجمل وجهات الإمارة.

وأكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مواصلة إطلاق العروض السياحية للقطاع الفندقي، بالإضافة للوجهات الخاصة بعشاق الطبيعة والمغامرة، من خلال تجارب متنوعة وملهمة للجميع، وما زال لدينا طموحات كبيرة ونحن على ثقة بأننا سنتجاوز أهدافنا لعام 2024، مؤكداً إطلاق العروض الصيفية بالتعاون مع فنادق الإمارة والتي تشمل خصومات خاصة على أسعار الإقامة في الغرف الفندقية وغيرها من العروض كجزء من الحملة الترويجية التي تركز على العائلة بطرح مجموعة من المبادرات والعروض التي تلبي متطلباتهم وتواكب طموحاتهم وفق أفضل المعايير العالمية.

ويقدم منتجع سوفيتيل الحمرا بيتش، عروضاً خاصة للباحثين عن تجربة جديدة ومميزة باستغلال عرض الافتتاح الحصري، ابتداءً من 999 درهماً فقط، وترقية مجانية للغرف عند الوصول، والاستفادة من مرونة أوقات تسجيل الوصول والمغادرة التي تناسب النزلاء، بالإضافة لتقديم خصم 20% على المطاعم طوال فترة الإقامة.

ويمكن لزوار منتجع أنانتارا ميناء العرب، الاستفادة من العروض الحصرية والحصول على خصم بقيمة 25% على مجموعة مختارة من الغرف تشمل الأجنحة والفلل مع أحواض السباحة والفلل العائمة فوق الماء.

ويقدم فندق ريتز كارلتون صحراء الوادي، وفندق ريتز كارلتون شاطئ الحمرا، حجز إقامة لمدة ليلتين على الأقل في أي من فنادق ريتز كارلتون في رأس الخيمة، وتشمل الإقامة وجبة الإفطار لشخصين بالغين وطفلين دون سن 12 عاماً، والحصول على رصيد بقيمة 200 درهم في المنتجع لتناول الطعام أو علاجات السبا أو غيرها من الأنشطة.

ويوفر منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان، عروضاً خاصة صيفية تصل إلى 20% مع برنامج هيلتون أونرز، ويضم المنتجع مرافق استثنائية تشمل 7 برك سباحة و13 مطعماً لتقديم مجموعة واسعة من المأكولات الشهية.

ويمنح فندق ومنتجع بي إم بيتش، عروضاً صيفية حصرية مع خصم يصل إلى 35% على الإقامات خلال أيام الأسبوع وخصم 25% على الإقامات خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وتقدم مزرعة لآلئ السويدي، عرضاً صيفياً رائعاً لعشاق المغامرة، والاستمتاع باكتشاف كنوز البحر خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2024، ويتضمن العرض خصماً بقيمة 20% مع دخول الأطفال دون سن 8 سنوات مجاناً، ليعيش الزوار أروع التجارب في مزرعة اللآلئ العربية الوحيدة في العالم والاستمتاع بأوقاتهم برفقة عائلاتهم.

أما عشاق المغامرات فتنتظرهم أروع التجارب في مركز جيس للمغامرات هذا الصيف، ويشمل ذلك «جيس فلايت»، أطول مسار انزلاقي في العالم، مع قائمة طعام فاخرة، كما يمكن للمقيمين في دولة الإمارات الاستفادة من خصم حصري بنسبة 30% على جيس فلايت «أطول مسار انزلاقي في العالم» حتى نهاية أغسطس، باستخدام الرمز الترويجي «ID30» على الموقع الرسمي وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم عند الوصول.

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