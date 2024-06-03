«سيرينتي - ذا آرت أوف ويلبيينغ» بفيرمونت النخلة يطلق عروضه المميزة

المصدر: دبي - البيان

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يترقب سبا سيرينيتي ضيوفه الكرام لينعموا بتجربة لا تُضاهى بعروض مميزة وأجواء من الانتعاش في انتظار زوّار سبا «سيرينتي- ذا آرت أوف ويلبيينغ» الجديد بفندق فيرمونت النخلة، ففي قلب مدينة دبي، حيث يقدم السبا باقة من العلاجات تدعو زواره لخوض تجارب استجمامية فريدة من نوعها.

ويكشف علاج «حواس دبي» الفريد عن أسرار الجمال الإماراتية، حيث يمتد لـ90 دقيقة، يبدأ هذا العلاج المميز بتقشير الملح المخلوط بعبير زيت العود الأخّاذ، ثم تغلّف البشرة برفق بغلاف من اللؤلؤ الناصع ليمنحها النقاء والشباب من جديد.

ولإطالة أثر هذه التجربة الاستثنائية، لا بد من استكشاف مستحضرات العناية الفاخرة، كطقوس منتجع ثالغو ميرفاي أركتيك (Thalgo Merveille Arctique) بتقشير ناعم من رقائق الملح البحري، والكريم الغني المغذي للجسم بعمق.

ويفتح جناح الذهب أبوابه للزائرين ليمنحهم تجربة من الترف اللامتناهي. يتكون الجناح الأنيق من غرفة بخار خاصة راقية، وساونا، وجاكوزي فخم، إضافة إلى تجربة دوش فريدة من نوعها، ما يجعله ملاذاَ للاسترخاء التام.

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