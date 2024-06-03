«سنوفليك» توسع نطاق سحابة بيانات الشركة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت سنوفليك، الشركة السحابية المتخصصة في تطوير بنية قوية لتخزين البيانات والبحث والحوسبة المتوازية للمؤسسات، على شهادة مركز دبي للأمن الإلكتروني، ما يشكل حجر الأساس لتمكين الشركة من توسيع خدماتها في دبي.

وتُعد شهادة مركز دبي للأمن الإلكتروني، مهمة للغاية لمقدمي الخدمات السحابية في دبي، حيث تضمن استيفاءهم لمعايير الأمن السيبراني الصارمة اللازمة لخدمة الجهات الحكومية. وقال محمد الزواري المدير الإقليمي لشركة سنوفليك: «مع ما تشهده المنطقة من تقدم سريع في التحول الرقمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة إلى خدمات سحابية موثوقة وآمنة، أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتؤكد الشهادة التزام سنوفليك، بتلبية أعلى معايير أمن البيانات، وتضعنا كلاعب رئيس بالقطاع. كما يؤدي ذلك إلى تعزيز وضع الأمن السيبراني لخدماتنا بجميع أنحاء المنطقة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز