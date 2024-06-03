100 مشارك بنقاش لجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة حول الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك أكثر من 100 من قادة صناعة العلاقات العامة في النسخة التاسعة من «مجلس القيادة» لجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة حول «إمكانات ومخاطر الذكاء الاصطناعي» بأبوظبي.

وشهدت النسخة إطلاق «دليل إرشادات الذكاء الاصطناعي»؛ الذي طورته لجنة الذكاء الاصطناعي التابعة للجمعية لتوفير إطار عمل منظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل محترفي العلاقات العامة والاتصالات بالمنطقة، ولكي يكون دليلاً شاملاً يوفر أهم السياسات والمراجع والتوجيهات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا في حياتنا العملية ضمن الأطر الأخلاقية والقانونية.

وبحث «مجلس القيادة» مختلف جوانب استخدام الذكاء الاصطناعي، واستضاف خبراء من صناعة العلاقات العامة والاتصالات الذين قدموا رؤى شاملة تعكس تنوع خبراتهم ومعارفهم، ليكون الاجتماع منصة مثلى لاستكشاف الفرص والحلول التي تسهم في دعم الدمج المستمر والمتطور للذكاء الاصطناعي في الممارسات اليومية سواءً في مجال العلاقات العامة أو في مختلف المجالات.

وقال فهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات في مجموعة G42: «نحن ملتزمون بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتأكد من أنه يعمل كمحفز للتغيير الإيجابي، وأتاح لنا هذا اللقاء إجراء حوار مثمر حول الفرص والتحديات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لمحترفي العلاقات العامة والتسويق، خصوصاً وأن دور الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تعزيز السرديات وتبسيط العمليات ودعم الإبداع فحسب، بل إنه يعيد تعريف أنماط تفكيرنا وسلوك المستهلك وطرق التواصل. والتزامنا بتطوير هذه التقنيات بمسؤولية يعزز مهمتنا، حيث نواصل الابتكار مع التركيز على الممارسات الأخلاقية ورفاهية المجتمع بالتعاون مع جمعيات الصناعة».

من جانبها، قالت كيت ميدتون، رئيسة «مبرة»، والرئيس التنفيذي المؤسس لشركة «أكورن استراتيجي»: «لم يكن اللقاء مجرد منصة لاجتماع قيادات الصناعة، ولكنه كان أيضاً حافزاً لوضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ في صناعة العلاقات العامة».

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