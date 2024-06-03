«جودريدج» للحلول الأمنية تعزز وجودها في الشرق الأوسط عبر الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «جودريدج» للحلول الأمنية، وهي إحدى أقسام شركة «دودريدج آند بويس»، تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، عبر الإمارات، مع التركيز على توفير حلول أمنية متطورة، مصممة خصّيصاً لمجتمع تجار المجوهرات.

وللشركة حضور في الإمارات وعمان وقطر والبحرين، وتخطط لتوسيع نطاق وصولها إلى الكويت والسعودية. وتتوقع الشركة نمواً كبيراً في مبيعات الحلول الأمنية لقطاع المجوهرات بدولة الإمارات.

وتستهدف الشركة تحقيق زيادة بنسبة 25 % في نقاط اتصال البيع بالتجزئة. وتحظى دولة الإمارات بأهمية استراتيجية كبيرة للشركة. لديها خطط نمو طموحة للسنوات الخمس المقبلة. ويتزايد الطلب على الحلول الأمنية في الشرق الأوسط، خاصة في الإمارات. ويعزى هذا النمو إلى عوامل مثل زيادة السياحة، وازدهار الأنشطة التجارية، والالتزام القوي بحماية الأصول الحيوية.

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