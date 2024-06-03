«واي واي» تدخل السوق الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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دخلت مجموعة «واي واي»، ومقرها سنغافورة، السوق الإماراتي، وهي شركة مختصة في خدمات التوظيف في قطاع الفنادق والضيافة والتنظيف التجاري والحراسة، حسب ما ذكر موقع «ياهو فاينانس».

وقال مايك فو، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، التي تعتمد البيانات والتكنولوجيا في أعمالها لتحسين سوق مصادر العمالة وإنترنت الأشياء، إنه «مع هدف الإمارات بالترحيب بـ 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031، من المتوقع أن تتوسع الإمارات بشكل كبير وتعزز مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الضيافة في دولة الإمارات، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% في الفترة من 2024 إلى 2029. وتخطط الشركة للاستفادة من هذا النمو المتوقع، من خلال ترسيخ حضور قوي في الإمارات.

وأضاف مايك فو: «نتوقع أن ننطلق ونكتسب قوة جذب سريعة، حيث تتمتع المجموعة يسجل حافل في توفير العمال المؤهلين وذوي الخبرة لشركات الضيافة الرائدة في جنوب شرق آسيا، كما سيمنح هذا التوسع مجموعة «واي واي» القدرة على خدمة العلامات التجارية المتعددة الجنسيات والإقليمية في مجال الضيافة، ومساعدتها على إدارة عملياتها بشكل فعال في دولة الإمارات».

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