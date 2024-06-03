إقبال كبير على «جواهر الإمارات» في يومه الأخير

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد اليوم الرابع والأخير من فعاليات معرض «جواهر الإمارات» أمس، إقبالاً كثيفاً من الزوار الراغبين في اقتناء المجوهرات بكافة أنواعها وأشكالها، أو الاطلاع على أحدث التصميمات التي يعرضها أهم الصاغة في الدولة، خلال المعرض الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في الفترة من 30 مايو وحتى 2 يونيو.

وأكد العارضون أن معرض «جواهر الإمارات» يعد من أهم المعارض التي يحرصون على المشاركة فيها بانتظام، لدوره المهم في تعزيز نسبة مبيعاتهم والترويج لتصاميمهم ومشغولات الذهب والمجوهرات، ولا سيما في ظل ما يحظى به الحدث من إقبال واسع من الزوار، والتوقيت المثالي لإقامة المعرض، في وقت يزداد فيه الطلب على شراء الذهب مع اقتراب موسم الأعياد.

منصة مهمة

وقال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن الإقبال الكثيف على المعرض يعكس السمعة الطيبة التي بناها المعرض في سنوات قلائل، وثقة الزوار بما يقدمه الحدث سنوياً من فرص مثالية لاقتناء العديد من المشغولات الذهبية والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي، إلى جانب أحدث تصاميم الذهب والمجوهرات التي تقدمها كبرى العلامات التجارية العالمية التي تسجل هذا العام مشاركة واسعة في الحدث، ومن أبرزها الجناح الإيطالي، مشيراً إلى أهمية المعرض في دعم قطاع الذهب والمجوهرات محلياً، وتحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات، حيث يمثل المعرض منصة مهمة للشركات العارضة لعرض منتجاتهم وتسويقها وتعزيز تواصلهم مع مستهلكيهم الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتهم، إلى جانب عقد الصفقات وبناء الشراكات.

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