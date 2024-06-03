معرض الفنادق ينطلق بدبي غداً بالمشاركة الأكبر.. وتوقعات باستقطاب 10 آلاف زائر

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في مركز دبي الجاري العالمي غداً فعاليات معرض الفنادق 2024، بمشاركة 27 دولة تعرض أحدث التوجهات والتقنيات في مختلف مفاصل قطاع الضيافة على مستوى العالم، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة، وحضور أكثر من 10,000 زائر.

ويشهد المعرض لهذا العام أوسع مشاركة في تاريخه الممتد لأكثر من عشرين عاماً، مع حضور قوي لكل من بلجيكا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وتركيا، إضافة إلى بولندا، التي تشارك في المعرض للمرة الأولى.

ويقام على هامش المعرض أربعة مؤتمرات مع تركيز حول أهمية التكنولوجيا والاستدامة والعافية في تطوير تجارب الضيوف. ويستعرض أكثر من 100 خبير في قطاع الضيافة بشكل معمق الاتجاهات السائدة فيه، خلال المؤتمرات الأربعة التي تقام على هامش المعرض، وهي منتدى قادة الضيافة والجهات المعنية بقطاع المأكولات والمشروبات، ومؤتمر هايتك دبي، واجتماع مجموعة موظفي خدمة الغرف الاحترافيين، والمؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق بيان صادر عن شركة «دي إم جي إيفنتس»، المنظمة للمعرض تتناول دورة المعرض لهذا العام رؤى وأفكاراً متنوعة حول قطاع الضيافة المتطور، من ضمنها أحدث التوجهات التي تشمل الحلول المستدامة والصديقة للبيئة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المطابخ والتكنولوجيا المصممة لتحسين الكفاءة والأمان في مختلف العمليات، مع ضمان تحسين الإيرادات. ويجمع معرض الفنادق بين المشترين، الذين يبحثون عن أحدث الابتكارات والمنتجات، التي ستغير وجه صناعة الضيافة، مع أفضل العلامات التجارية والموردين في مجال تكنولوجيا الفنادق والأغذية والمشروبات، وصناعات مستلزمات التشغيل.

معرض الترفيه

وبموازاة معرض الفنادق، تقام فعاليات معرض الترفيه الذي يركز في هذه الدورة على إحداث نقلة نوعية في مساحات الصحة واللياقة البدنية من خلال المنتجات والتصميم والتكنولوجيا في قطاعات رئيسية، وهي الصالات الرياضية واللياقة البدنية والعافية والمنتجعات الصحية، إضافة إلى الاستجمام والمغامرة. كما يناقش مؤتمر الترفيه والعافية تطور قطاع العافية التحول نحو خيارات السفر التي تركز على العافية في قطاع السياحة في دولة الإمارات.

ويشارك في معرض الترفيه أكثر من 40 جهة عارضة، ومن المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 1.000 زائر متخصص في القطاع. ويقام المعرض في قاعة الشيخ سعيد 3 في مركز دبي التجاري العالمي، ويتزامن مع معرض الفنادق، حيث يشغل المعرضان مساحة قدرها 17.500 متر مربع.

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