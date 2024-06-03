افتتاح مشروع بساتين السرة السكني بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

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افتتح الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، «بساتين السرة»، أكبر مشروع سكني في إمارة أم القيوين.

وقام الحضور بجولة، رافقهم فيها خليفة المهيري، مدير عام شركة «الراسخون للعقارات»، حيث اطلعوا على تفاصيل المشروع، الذي يوفر بيئة سكنية واستثمارية متكاملة. وتم استعراض المخططات الهندسية والمرافق المتميزة للمشروع، بما في ذلك المساجد، والمدارس، والمركز التجاري، وحدائق جميلة تسهم في خلق مجتمع مزدهر ومتكامل. ويشتمل مشروع «بساتين السرة» على 1850 قطعة أرض سكنية متاحة للتملك الحر لكافة الجنسيات، ما يوفر فرصاً استثمارية وسكنية كبيرة.

مركز جاذب

وأكد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، خلال الجولة، أن إمارة أم القيوين تتمتع بمكانة مرموقة، كمركز جاذب للاستثمارات العقارية، بفضل رؤى قيادتها الرشيدة، وتوجهاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. ويأتي مشروع «بساتين السرة»، كدليل على التزام الإمارة بتحقيق هذه الرؤى، وتقديم مشاريع تلبي طموحات وتطلعات سكان الإمارة وزوارها.

وأكد المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، أهمية إطلاق مشروع «بساتين السرة»، الذي يعد أكبر مشروع سكني في الإمارة، وأشار إلى أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذه المشاريع الكبرى. وقال: «نعمل جاهدين لتعزيز التنمية في سوق العقارات بإمارة أم القيوين، ونتطلع إلى مستقبل مشرق، مليء بالفرص والتطورات التي تلبي طموحات مجتمعنا، وتسهم في ازدهار الاقتصاد».

وقال خليفة المهيري، مدير عام شركة الراسخون للعقارات، أن المشروع يمثل فرصة مميزة، لما يوفره من أراضٍ سكنية استثمارية، وفي ظل التسهيلات المقدمة والفرص الواعدة للمشروع.

وأوضح أن مشروع بساتين السرة، يقع بجوار جامعة أم القيوين مباشرة، على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويضم أراضي سكنية بمساحة تبدأ من 3014 قدماً مربعة، وأراضي تاون هاوس بمساحة تبدأ من 1722 قدماً مربعة، والتملك حر لكل الجنسيات.

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