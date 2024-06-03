«تعبير» للتطوير العقاري تستثمر مليار درهم خلال 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «تعبير» للتطوير العقاري، التي أعادت إطلاق علامتها التجارية في نوفمبر الماضي، استثمار مليار درهم بمشاريعها خلال عام 2024.

وكشفت الشركة في الوقت نفسه، عن أحدث مشاريعها الجديدة، خلال فعالية حصرية أقيمت في منتجع ون آند أونلي ون زعبيل.

ويمثل المشروع السكني الجديد، الذي يحمل اسم بارك سايد بوليفارد، إضافة راقية إلى محفظة «تعبير» من المشاريع السكنية الفاخرة ذات الأسعار المعقولة.

والمشروع الجديد من المقرر تشييده في أرجان دبي وتسليمه خلال الربع الرابع من عام 2026، وسيتضمن المشروع متعدد الاستخدامات 6 مساحات سكنية معدة للبيع بالتجزئة، كما يتضمن 165 شقة سكنية.

وتأسست الشركة عام 2014، وأنجزت 3 مشاريع ناجحة في دبي، تضمنت مشروعي «دراغون فيوز»، ومشروع «تعبير 1» في المدينة العالمية، ومشروع «في 2» في مدينة دبي الرياضية. وتستعد الشركة لتسليم مشروع «48 بارك سايد» في أرجان، ومشروع «99 بارك بليس» في قرية جميرا الدائرية هذا العام.

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