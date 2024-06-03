تحول الطاقة يخلق المزيد من فرص الاستثمار

المصدر: دبي- البيان

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ركز معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، الذي أطلق من دبي تقريراً حول تطوير صناعة النفط والغاز، على التعديلات في صناعة النفط والغاز.

وبتاريخ يمتد إلى 60 عاماً، أصدر معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا (ETRI) تقريره السنوي على مدار الـ 16 عاماً الماضية، لكنه أصدر من دبي هذا العام لأول مرة خارج الصين، حيث اجتذب ما يقرب من 100 ممثل من الشركات ووسائل الإعلام.

ووفقاً للتقرير، سيتم خلق فرص استثمار وتعاون كبيرة ومتنوعة من تحول الطاقة الذي تم تسليط الضوء عليه من خلال التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، والتي تقدم أربع خصائص: الوقود الأحفوري النظيف، وتوسيع نطاق تطوير الطاقة النظيفة، وتكامل أنظمة الطاقة، وإعادة - كهربة طاقة الاستخدام النهائي.

وخلال الفترة الانتقالية، فإن الفشل في تعزيز تنمية الطاقة النظيفة قبل خفض الطاقة التقليدية من شأنه أن يؤدي إلى إمدادات الطاقة غير المستقرة، ونقص الاستثمار في الوقود الأحفوري، وانخفاض مرونة نظام الطاقة. جدير بالذكر أن شركات النفط العالمية الكبرى قد أعادت فرض أعمالها الأولية، وقد تجعل عمليات الاندماج والاستحواذ اتجاهاً جديداً حتى خارج أصول النفط والغاز.

وفي حفل الإطلاق، شارك وو مو يوان، نائب رئيس معهد بحوث الاقتصاد والتكنولوجيا (ETRI)، ونائب محرر التقرير، ملاحظاته حول صناعة النفط والغاز نيابة عن فريق التحرير، قائلاً إن صناعة الطاقة العالمية دخلت فترة من التغييرات والتكيفات العميقة، حيث شهد عام 2023 تحسناً في أمن الطاقة وانخفاضاً في أسعار الطاقة عالمياً.

وانخفضت أسعار النفط بما يقرب من 20 %، وأسعار الغاز الطبيعي والفحم بأكثر من 50 %، وأسعار كربونات الليثيوم والوحدات الكهروضوئية بأكثر من 50 %، ما لعب دوراً حاسماً في الحفاظ على النمو في الاقتصاد العالمي، وخاصة في الحد من التضخم.

وتسارع التحول في مجال الطاقة وسط المنافسة، وانخفضت نسبة استهلاك الوقود الأحفوري إلى أقل من 80 % للمرة الأولى. ووفق التقرير، أصبح الطلب في أسواق النفط والغاز أكثر تركزاً، وتقلبت الأسعار وانخفضت عن مستويات مرتفعة. وبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 82.17 دولاراً للبرميل في عام 2023، بانخفاض 17 % على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 950 ألف برميل يومياً على أساس سنوي إلى 102.7 مليون برميل يومياً في عام 2024، ومن المتوقع أن يتراوح سعر خام برنت بين 75-80 دولاراً للبرميل.

كما انخفضت أسعار الغاز من أعلى مستوياتها التاريخية إلى مستويات ما قبل أزمة أوكرانيا في عام 2023. وفي العام 2024، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 1.5 % ليصل إلى 4.02 تريليونات متر مكعب.

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