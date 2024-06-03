«سفارن للتطوير العقاري» تستثمر 500 مليون درهم في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة سفارن للتطوير العقاري، اعتزامها استثمار 500 مليون درهم في أسواق الإمارات. و

قال المهندس راميش أسواني، رئيس مجلس إدارة شركة سفارن للتطوير العقاري: «نثق تماماً بإمكانيات نمو سوق العقارات في الشرق الأوسط لعام 2024، لاسيما في ظل الازدهار الكبير الذي تشهده المنطقة، ولدى الشركة خطط لسوق العقارات بالإمارات لاستثمار ما يزيد على 500 مليون درهم، عبر تنفيذ مشاريع في مواقع رئيسية مثل دبي الجنوب ومجان ومدينة دبي البحرية».

وشكلت الشركة ركيزة في مشاريع ومجتمعات مثل عقارات الألفية وغراند فيوز والفيلات الفاخرة في منطقة ند الشبا 1. كما تضم محفظة مشاريع الشركة في دبي شققاً سكنية في حي ورسان.

وتشير الأبحاث، إلى أن القيمة الإجمالية لسوق العقارات في الشرق الأوسط ارتفعت لتصل إلى 1.38 تريليون دولار العام الماضي، وستكون الحصة الأكبر من المشاريع المستقبلية في الإمارات والسعودية. وتنظر الأبحاث بعين التفاؤل إلى آفاق النمو في قطاع العقارات في الشرق الأوسط لعام 2024، والذي تقدر قيمته بحوالي 1.68 تريليون دولار من المشاريع العقارية التي ما زالت قيد التخطيط أو الإنشاء.

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