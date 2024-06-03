كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تناقش فن الدبلوماسية الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، منتدى الإدارة العامة 2024، الذي ينعقد غداً، تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية». وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية يلقيها عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وكلمة للدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وفي الجلسة الأولى للمنتدى، والتي تحمل عنوان «المربكات الاقتصادية العالمية منذ عام 2022: المكونات والمقومات»، ودور الصناديق السيادية في التعامل معها، يتحدث فيها كل عبد الله الإبياري المدير الإداري للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال.

ويتناول الدكتور عمرو صالح، مستشار اقتصادي، مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية الأسبق في البنك الدولي، أثر المربكات الاقتصادية في سياسات الدول الاقتصادية خلال الجلسة الثانية. وفي الجلسة الثالثة، يستشرف الدكتور أحمد عتيقة، مصرفي، والرئيس التنفيذي السابق للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، آثار المربكات العالمية في الاقتصادات العربية. وخلال الجلسة الرابعة، تتناول الدكتورة منى الشلقامي، الأستاذة المشاركة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دور الدبلوماسية الاقتصادية في معالجة المربكات الاقتصادية العالمية، وكيفية تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز