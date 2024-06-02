«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تختتم اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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يحظى سكان دبي وزوارها بفرصة أخيرة لشراء المنتجات التي تحمل علاماتهم التجارية المفضلة بأسعار لا تصدق، وذلك في إطار فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنتهي اليوم الأحد.

ولا يزال هناك متسع من الوقت أمام المتسوقين للاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 90% تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية و2000 متجر مشارك في الفعالية. وتعد الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الوقت المثالي للقيام بجولة تسوق رائعة قبل انطلاق فصل الصيف.

ويمكن لجميع المتسوقين الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية المذهلة على تشكيلة واسعة من المنتجات حتى اليوم، بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والساعات وغيرها الكثير، كما تقدم مجموعة من برامج الولاء الكثير من المكافآت الإضافية للمتسوقين.

ولتحقيق المزيد من التوفير، سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» على استرداد نقدي بنسبة 10% على بطاقة هدايا فستيفال سيتي مول، بينما سيحصل أعضاء برنامج المكافآت «بلو» على استرداد نقدي بقيمة 12.5%.

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