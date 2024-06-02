44579 حساب مستثمر في سوق دبي خلال 5 أشهر

المصدر: (دبي - محمد عباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 44 ألفاً و579 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ22 ألفاً و707 حسابات، خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، ومن بينها إدراج «باركن» و«سبينس»، وبدء التداول على أسهمهما وسط اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بأكثر من 50% مقارنة بنحو 5349 حساباً جديداً في مايو 2023.

واستحوذت شركة «بي أتش أم» كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة منذ بداية 2024 بواقع 16220 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 12436 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 5748 حساباً، يليه الدولية للأوراق المالية 2303 حسابات، والمشرق للأوراق المالية بنحو 2284 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 2141 حساباً.

في سياق آخر نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة، أكثر من 1.8 مليون صفقة، خلال 5 أشهر بتداول 39.7 مليار سهم، بقيمة 83.7 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز