80 % مبيعات فلل «مجتمع أزهى 1» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أنجزت شركة «الإمارات العقارية»، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة عجمان، بيع نسبة 80% من الفلل السكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع (مجتمع أزهى) السكني بمنطقة العامرة في عجمان، والمشروع مجمع سكني متكامل طرح للبيع للتملك الحر، ويتكون من 1800 فلل سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً، ويشيد بنظام بناء فاخر وتضم الفلل السكنية 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، وأنجزت نسبة 50% من المرحلة الأولى للمشروع وتشمل بناء 347 فيلا.

وأكدت حنان جنحو، المديرة التنفيذية لشركة «الإمارات العقارية، أن مشروع مجتمع أزهى السكني في عجمان شهد إقبالاً من المستثمرين، فتم بيع 80% من مجمل الفلل السكنية ضمن المرحلة الأولى للمشروع، مشيرة إلى إنجاز نسبة 50% من أعمال البناء في المشروع الخاص ببناء 347 فيلا سكنية، إذ تقوم شركة بريستيج للمقاولات بالبناء، و الاستشاري خطيب وعلمي بمتابعة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع.

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