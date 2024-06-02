«الفجيرة الوطنية للملاحة» تضيف سفينة إلى أسطولها

المصدر: الفجيرة - وام

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أعلنت شركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية، إضافة سفينة جديدة من أحدث طراز إلى أسطولها المتنامي من قوارب الطاقم التي شيدتها شركة «جراندويلد» لبناء السفن في دبي، لتعزيز قدراتها التشغيلية، حيث تتميز السفينة «إف إن إس آي 7»، بالتكنولوجيا المتطورة والتصميم المتميز، إذ تم تصميمها لتلبية المتطلبات المتزايدة وتعزيز عروض الخدمات بشكل أكبر بسعة 80 فرداً في الخارج، وحمولة على سطحها تبلغ 70 طناً.

وقال خميس الخديم، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية: «هذه السفينة شهادة على تميز استراتيجيتنا لمواصلة تعزيز أسطولنا بسفن حديثة وصديقة للبيئة».

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