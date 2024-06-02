مليار درهم مبيعات «كمبينسكي مارينا» خلال 48 ساعةً من إطلاقه

المصدر: دبي - البيان

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حقق مشروع كمبينسكي مارينا ريزيدنسز، دبي مبيعات تجاوزت مليار درهم في 48 ساعةً من إطلاقه، وتتولّى مجموعة ABA تطوير المشروع بالتعاون مع مجموعة كمبينسكي وشركة ديفمارك، لتقديم 417 وحدةً سكنيةً تجسّد الأناقة الأوروبية الكلاسيكية في واحدة من آخر قطع الأرض المتوافرة في دبي مارينا.

وقال رينيه نيجهوف، رئيس مجلس الإدارة في شركة كمبينسكي: «حرصت شركة International Design Associates على أن تجسّد كل وحدة سكنية أعلى مستويات الرقيّ والاهتمام بالتفصيلات، باحتسابها معايير تُعرَف بها علامة كمبينسكي عالمياً، وكذلك، يمنح هذا المشروع المقيمين والمستثمرين فرصةً فريدةً لاختبار أسلوب حياة يوفّر الأناقة والراحة، بدءاً من التصميمات الداخلية المتميّزة وصولاً إلى وسائل الراحة عالمية المستوى».

وصرّح شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك، قائلاً: «نال مشروع كمبينسكي مارينا ريزيدنسز، دبي، اهتماماً مذهلاً، فمنذ الإعلان عن المشروع في وقت سابق من هذا العام، انطلق العدّ العكسي في السوق لافتتاح هذه التحفة المعمارية وتلقينا عدداً مذهلاً من الاستفسارات والتسجيلات، الأمر الذي يؤكّد جاذبيته في دبي مارينا، فقد تجاوزت المبيعات مليار درهم في غضون 48 ساعة فقط، ويشير ذلك إلى أنّ المشروع قد حقّق أداءً استثنائياً، نظراً إلى عدد المشروعات التي أُطلِقت في الأشهر الأخيرة، ونتطلّع إلى مواصلة شراكتنا مع مجموعة كمبينسكي ومجموعة ABA لتعزيز نجاح مبيعات مشروعاتنا معاً».

وصرّح فيصل الحمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ABA، قائلاً: «يشكّل هذا المشروع معلماً بارزاً بالنسبة إلينا، فيمزج ما بين التصميم المبتكر والمزايا الفريدة، ونلتزم التعاون من كثب مع مجموعة كمبينسكي لتقديم تجربة عيش استثنائية تتخطّى توقعات عملائنا ونتطلّع إلى إكمال مشروعنا الذي من المتوقع أن يصبح من الوجهات التي تلقى أكبر نسبة إقبال في دبي مارينا».

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